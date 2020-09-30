В Минфине назвали условие для отмены накопительной пенсии

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, силуанов антон, портрет, сложенные пальцы
В России нужно создать систему добровольного накопления пенсий, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России нужно создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную часть пенсии из системы государственного пенсионного страхования. Предложение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение доходов», — цитирует Силуанова РИА «Новости». Министр предложил сначала создать в России такую систему, а уже потом говорить об отказе от накопительной части пенсии.

Систему добровольных пенсионный накоплений ЦБ и Минфин представляли в октябре 2019 года. Она может быть запущена уже в 2021 году, в текущем году правительство не внесло законопроект в план работы, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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