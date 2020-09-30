В Минфине назвали условие для отмены накопительной пенсии

В России нужно создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную часть пенсии из системы государственного пенсионного страхования. Предложение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение доходов», — цитирует Силуанова РИА «Новости». Министр предложил сначала создать в России такую систему, а уже потом говорить об отказе от накопительной части пенсии.
Систему добровольных пенсионный накоплений ЦБ и Минфин представляли в октябре 2019 года. Она может быть запущена уже в 2021 году, в текущем году правительство не внесло законопроект в план работы, передает телеканал 360.
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