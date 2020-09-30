Строители снесли здание, но сохранили его фундамент Алексей Вахрушев

новость из сюжета Скандал вокруг строительства новой филармонии в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга до фундамента разрушили жилой дом, чтобы построить на его месте новый зал филармонии по проекту лондонского архитектора Захи Хадид. URA.RU впервые публикует кадры с места стройплощадки.

Демонтаж жилого дома начался 17 августа. Рабочие ООО «Строймонтаж» сначала снесли внутренние перекрытия в здании, затем его стены были разрушены при помощи экскаваторов. В целом на работу ушел месяц, затем стартовала расчистка площадки. На кадрах видно, что строители сохранили фундамент дома и сейчас выравнивают площадку для работы. На месте находится один экскаватор и несколько рабочих.

Шестиэтажный жилой дом по адресу Карла Либкнехта, 40, который был введен к эксплуатацию в 1959 году, снесли для строительства нового зала Свердловской филармонии, концепцию здания подготовило бюро Zaha Hadid Architects. В соответствии с проектом в нем будет большой зал на 1600 мест и камерный на 350 человек, при этом для строительства будет использована примерно треть сада Вайнера, который находится рядом с Филармонией. Открыть новый зал планируется в 2023 году, в год 300-летия Екатеринбурга.

Алексей Вахрушев

Алексей Вахрушев

Алексей Вахрушев