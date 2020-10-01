Экономист высчитал размер новых коронавирусных выплат

Эксперт разделил всех получающих выплаты на три категории Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Согласно исследованию Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, безработные россияне в период коронавируса должны получать пособие в размере трех МРОТов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института Вячеслав Бобков. Он также назвал категории граждан, дотации которым следует пересмотреть в сторону увеличения.

Безработные:

«Безработным увеличили пособие по безработице до минимального размера оплаты труда. Однако мы просчитали сумму большую в три раза (если считать по федеральному МРОТу в 12 130 рублей, сумма должна составить 36 390 рублей, — прим. ред.)», — рассказал Бобков. Он предложил заменить пособие выплатой условного базового дохода в размере трех прожиточных минимумов (на стандартную семью из трех человек) ежемесячно в течение года.

Эксперты института, по словам Бобкова, рассчитали, что для выплаты такой суммы пяти миллионам безработных (прогнозируемое на конец года количество) в течение 12 месяцев потребуется 2,2 триллиона рублей. Источником для дотаций мог бы выступить фонд национального благосостояния страны. Причем выплаченные средства в результате роста покупательной способности населения вернутся в бюджет 2021 года через налоги и будут составлять собственную основу для продолжения этих выплат, но уже, как предполагается, меньшему количеству безработных.

Малоимущие семьи с детьми:

«В первую волну коронавируса было сделано две выплаты семьям с детьми. На наш взгляд, эту программу тоже можно бы было продолжить», — подчеркнул экономист. Для данной категории граждан также возможно введение гарантированного минимального дохода.

Бобков рассказал о пилотном проекте, проведенном в Вологодской области. Вместе с региональной администрацией и департаментом соцзащиты за счет имеющихся у них резервов, малоимущим семьям стали выплачивать дополнительное пособие. По истечению трех месяцев эксперимента, выяснилось, что половина семей тратит деньги на выплату старых долгов. Таким образом, программа показала, что стимулирующие дотации эффективны только на продолжительное время — на год-два.

Выпускники в поиске работы

«Половине выпускников очень сложно найти первое место работы», — считает Бобков. Для этой категории людей также возможна реализация пилотного проекта поддержки молодежи по программе временной занятости.

Дополнительные выплаты от государства позволят выпускникам получить дополнительную квалификацию. Что в дальнейшем повлияет на размер заработной платы.