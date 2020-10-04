Экономист раскрыл, кто заработает на обвале рубля

Падение рубля выгодно экспортерам нефти, владельцам валюты и недвижимости Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Падение рубля и укрепление иностранной валюты выгодно нефтяному экспорту, рынку ценных металлов и недвижимости в некоторых регионах России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

В период кризиса 2020 года курсы евро и доллара несколько раз обновляли исторический максимум, сообщает агентство RNS . По прогнозам финансовых аналитиков, к концу года доллар может подняться до отметки в 85 рублей. Сергей Жаворонков выделил несколько сфер, которым будет выгодно падение рубля.

Нефтяной экспорт. Продажа нефти — один из ключевых пунктов пополнения бюджета России. Весь экспорт топлива осуществляется в иностранной валюте, поэтому нефтяной бизнес будет в плюсе от роста доллара.

Рынок ценных металлов. В период кризиса ценные металлы дорожают. Непредсказуемая ситуация может возникнуть с золотом. «Не советую вкладывать в золото. Не каждый кризис оно дорожает. Это неликвидный товар — его легко купить, но сложно продать», — предупредил Жаворонков.

Вклады в валюте. От падения рубля выиграют те, кто в кризис вложился в иностранные валюты крупных стран. Но, по словам экономиста, в этом случае нужно быть готовым хранить валюту 1,5-2 года, чтобы на этом заработать.

Недвижимость. В разных регионах России цены на жилье стагнируют, падают или растут. Это зависит от большого количества факторов, сказал Жаворонков. Например, во время кризиса 2020 года иметь недвижимость в Московской области выгоднее, чем в Москве. Экономист объяснил это тем, что цены на жилье в Подмосковье гораздо меньше, а арендная плата практически такая же, как в столице. Также во время кризиса и падения рубля будут падать цены на автомобили и туристические туры, заключил Жаворонков.

Ранее научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин сообщил, что одна из причин обвала рубля — премии и дивиденды российских топ-менеджеров. Также в декабре в России ожидается рост цен на импортные товары и одежду.