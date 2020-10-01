Российские топ-менеджеры обвалили рубль огромными премиями

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Клипарт. Пермь , тысячные купюры, деньги, рубли
Топ-менеджеры переводят премии в иностранную валюту, считает Михаил Делягин Фото: Алексей Гущин © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Одна из причин обвала рубля — премии и дивиденды российских топ-менеджеров. Об этом рассказал научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам», — цитирует Делягина «Национальная служба новостей». Эксперт объяснил, что они получают деньги в рублях, а после переводят их в доллары и евро.

Среднесрочной причиной падения российской валюты Делягин назвал сокращение доходов бюджета страны и ограничение экономической деятельности из-за коронавируса.

1 октября экономист Никита Масленников рассказал о возможном скачке рубля до 82 за доллар. Это объясняется ситуацией, развивающейся в Нагорном Карабахе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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