Российские топ-менеджеры обвалили рубль огромными премиями

Топ-менеджеры переводят премии в иностранную валюту, считает Михаил Делягин Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Одна из причин обвала рубля — премии и дивиденды российских топ-менеджеров. Об этом рассказал научный руководитель института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам», — цитирует Делягина «Национальная служба новостей». Эксперт объяснил, что они получают деньги в рублях, а после переводят их в доллары и евро.

Среднесрочной причиной падения российской валюты Делягин назвал сокращение доходов бюджета страны и ограничение экономической деятельности из-за коронавируса.

1 октября экономист Никита Масленников рассказал о возможном скачке рубля до 82 за доллар. Это объясняется ситуацией, развивающейся в Нагорном Карабахе.