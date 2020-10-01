Экономист: какие товары подорожают к концу года

Цены перед Новым годом вырастут на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России в декабре ожидается рост цен на импортные товары и одежду. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«В декабре подорожает импортная техника, гаджеты, телефоны и одежда среднего и высшего сегмента», — сказал Калугин. По его словам, подорожание будет связано с ажиотажем перед новогодними праздниками. Как отметил экономист, цены на перечисленные товары поднимутся максимум на 10%.

Также Калугин рассказал, что падение рубля на росте цен не скажется. Он объяснил это тем, что у магазинов на складах осталось много товара, который нужно распродать. Экономист считает, что доллар скоро вновь опустится до уровня 73-74 рубля за единицу, поэтому на стоимость будущих партий товаров курс рубля не повлияет.

28 сентября доллар достиг отметки в 79 рублей впервые со 2 апреля, пишет агентство Nation News. 29 сентября курс евро поднялся выше 93 рублей до уровня 2016 года. По данным Московской биржи, сейчас доллар торгуется по 77,34 рубля, евро — 90,79 рубля. Главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов считает, что отечественная валюта может окрепнуть, если не случится новых геополитических потрясений. На ее положительную динамику может повлиять укрепление нефти на уровне выше 40 долларов за баррель, передает «Национальная служба новостей». При сохранении таких котировок равновесный курс должен составлять 72 рубля за доллар.