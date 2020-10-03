Доллар рекордно взлетит до конца года

К концу года доллар может подорожать до 85 рублей, считает Марк Гойхман Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К концу года доллар может подняться до отметки в 85 рублей. С таким прогнозом выступил аналитик Марк Гойхман.

Динамика рубля будет во многом зависеть от ситуации с коронавирусом. По мнению аналитика, вторая волна не приведет РФ к такому карантину, как весной. «Но данный фактор, в случае сочетания с негативным развитием других событий, может привести курс доллара к уровням 80-85 рублей», — пишет «Российская газета» со ссылкой на Гойхмана. При этом эксперт не исключает и сценарий, при котором доллар упадет до 72-75 рублей.

Завтрашний день будет для рубля спокойным, прогнозирует Гойхман. По его мнению, российская валюта будет находиться в диапазоне 77,5-78,7 рубля за доллар и 91,1-92,2 рубля за евро. В целом на неделе рубль будет находиться в коридоре 76,7-79,3 рубля за доллар и 90,1-93,2 рубля за евро, считает аналитик.

В последние дни рубль показывал падение к мировым валютам. В субботу, 3 октября российская валюта торговалась на отметках в 78,09 рубля за доллар и 91,57 за евро.