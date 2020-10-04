Глава Азербайджана назвал условие прекращения огня в Карабахе

Баку прекратит военные действия, когда получит извинения от премьера Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военный конфликт в Нагорном Карабахе прекратится, если Армения признает его оккупированной азербайджанской территорией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями», — заявил Алиев в интервью арабскому телеканалу «Аль-Арабия». Также он подчеркнул, что Баку прекратит военные действия, когда получит извинения от премьера Армении, который назвал Карабах армянской землей.

Ранее Алиев заявлял о взятии Азербайджаном стратегически важных населенных пунктов в Карабахе. Все заявления азербайджанского президента опровергло Министерство обороны Армении.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Мировое сообщество призывает остановить бои, но обстрелы территорий не прекращаются. За это время погибло 24 мирных жителя Азербайджана, еще 111 ранены. Под обстрелы попадали и граждане России.