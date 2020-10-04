Азербайджан заявил о взятии стратегически важного города

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
Азербайджан наносит удары по селам, прилегающим к Нагорно-Карабахской республике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана захватили город Джебраил, имеющий стратегическое значение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил от оккупации», — написал Алиев в своем Twitter. Также он сообщил о взятии нескольких сел в округе Джебраила.

Этот город контролировался Нагорным Карабахом с 1993 года. В Минобороны Азербайджана также сообщили о нападении на населенные пункты, прилегающие к территории непризнанной республики. Обстрелы велись в Агджабединском, Агдамском и Бардинском районах.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Мировое сообщество призывает остановить бои, но обстрелы территорий не прекращаются. В столице Нагорного Карабаха Степанакерте прогремели мощные взрывы.

Обновлено в 18.29: Министерство обороны Армении официально опровергло информацию о взятии азербайджанскими военными города Джебраила.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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