Азербайджан заявил о взятии стратегически важного города

Азербайджан наносит удары по селам, прилегающим к Нагорно-Карабахской республике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана захватили город Джебраил, имеющий стратегическое значение в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил от оккупации», — написал Алиев в своем Twitter. Также он сообщил о взятии нескольких сел в округе Джебраила.

Этот город контролировался Нагорным Карабахом с 1993 года. В Минобороны Азербайджана также сообщили о нападении на населенные пункты, прилегающие к территории непризнанной республики. Обстрелы велись в Агджабединском, Агдамском и Бардинском районах.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Мировое сообщество призывает остановить бои, но обстрелы территорий не прекращаются. В столице Нагорного Карабаха Степанакерте прогремели мощные взрывы.

Обновлено в 18.29: Министерство обороны Армении официально опровергло информацию о взятии азербайджанскими военными города Джебраила.