В центре столицы Нагорного Карабаха Степанакерта раздалась серию мощных взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Серия сильных взрывов раздалась в центре Степанакерта», — пишет агентство. После каждого взрыва слышались звуки распространяющихся осколков. Пока неизвестно, какие именно цели были поражены.
Азербайджан, в свою очередь, сообщал об обстрелах соседних с Нагорным Карабахом городов Тертер и Горадиз. По данным азербайджанского минобороны, обстрел ведут армянские военные с территории Степанакерта.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Стороны ведут активные боевые действия против друг друга, не реагируя на призывы мирового сообщества прекратить огонь.
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