03 октября 2020

Мощные взрывы прогремели в столице Нагорного Карабаха. Видео

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Село Амвросиевка. Последствия обстрела
В Степанакерте разрушены многие здания (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В центре столицы Нагорного Карабаха Степанакерта раздалась серию мощных взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Серия сильных взрывов раздалась в центре Степанакерта», — пишет агентство. После каждого взрыва слышались звуки распространяющихся осколков. Пока неизвестно, какие именно цели были поражены.

Азербайджан, в свою очередь, сообщал об обстрелах соседних с Нагорным Карабахом городов Тертер и Горадиз. По данным азербайджанского минобороны, обстрел ведут армянские военные с территории Степанакерта.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Стороны ведут активные боевые действия против друг друга, не реагируя на призывы мирового сообщества прекратить огонь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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