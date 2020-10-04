Создатель модного бренда Kenzo умер от коронавируса

Модельер проектировал одежду и обувь класса «люкс» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Японский модельер Кендзо Такада, создатель модного бренда одежды Kenzo, умер от коронавируса. Об этом сообщает агентство France Presse.

«Создатель бренда Kenzo, модельер Кендзо Такада скончался от последствий коронавируса», — передает издание. На момент смерти ему исполнился 81 год. Модельер проектировал одежду и обувь класса «люкс».

Бренд Kenzo был основан в 1970 году. Дизайн одежды совмещал в себе черты азиатской и европейской моды. Такада направлял доходы модного дома на благотворительность. Совместно с главным модельером дизайн одежды проектировали Жиль Розиер, Антонио Маррас, Умберто Леон и Кэрол Лим.