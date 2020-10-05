Вирусолог назвал топ опасных по заражению коронавирусом мест

Общественный транспорт является местом повышенной опасности Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях эпидемии коронавируса полностью защищенным невозможно почувствовать себя даже дома. Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU составил свой топ мест, который стоит избегать во время пандемии.

1. Общественный транспорт

«Если в общественном транспорте много народу (а с этим бороться никак невозможно), он является местом повышенной опасности. А люди будут ездить», — подчеркнул Аграновский. По его словам, стоит сторониться традиционно загруженных пассажирами маршрутов и веток метро.

2. Небольшие магазины

Следует избегать популярных среди горожан магазинов, считает эпидемиолог. Кроме того, чем меньше их площадь, тем большую опасность они представляют.

3. Кафе и рестораны

На третье место по опасности Аграновский поставил заведения общепита. Несмотря на то, что они следят за соблюдением мер безопасности среди сотрудников, от контакта с другими посетителями никто не застрахован.

4. Школы и институты

Образовательные учреждения не все переведены на дистанционную форму обучения. Несмотря на то, что школьники и студенты болеют вирусом намного легче и реже, они являются потенциальными переносчиками заболевания.

5. Семья

Алексей Аграновский призвал россиян воздержаться от семейных сборов. Также особое внимание стоит уделить пожилым членам семьи, как входящим в группу риска по коронавирусу.