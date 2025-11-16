Молодые контрактники ВСУ не выдерживают тяжелых условий и оставляют позиции на фронте, передают российские военкоры Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сумской области зафиксированы случаи массового ухода с позиций военнослужащими 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как сообщают российские силовые структуры, молодые контрактники в возрасте 18-24 лет покидают свои участки обороны в районе населенного пункта Садков, не выдерживая тяжелых условий службы. Параллельно с этим продолжаются бои и на других направлениях. Ход боевых действий и карта СВО — в материале URA.RU.

Карта URA.RU Фото: Обозначения на карте

Красноармейское направление

Киев не намерен выводить свои войска из окруженного Красноармейска и прилегающих территорий, передает издание Responsible Statecraft. Уточняется, что украинские подразделения, оказавшиеся в окружении, будут оставаться на позициях до полного разгрома.

Эксперты также отмечают продолжающееся наступление ВС РФ в районе Красноармейска. По их оценкам, попытка удержать город может привести к огромным потерям среди ВСУ. ВСУ также бросили своих боевиков без лекарств в котлах в Купянске и Красноармейске, передает Пятый канал.

Запорожское направление

На западе Запорожской области российские войска продолжают продвигаться. За последние дни им удалось освободить несколько сел, включая Яблоково, что открыло путь к дальнейшему наступлению на Гуляйполе — важный транспортный узел.

На этом направлении российские бойцы продвигаются в сторону населенных пунктов Червоное, Зеленый Гай и Затишье. Войскам уже удалось взять под контроль Новоуспеновское, Новое и Орестополь, а сейчас идет штурм Новопавловки, передают военкоры.

Отмечается также, что подразделениям удалось обойти Веселое с севера и выйти к восточной окраине Затишья — последнего населенного пункта перед Гуляйполем. Это создает хорошие условия для продолжения наступления и выхода к ключевым позициям противника, подчеркивают военные эксперты.

Днепропетровское направление

Бойцы ВС РФ осуществили прорыв в Новопавловке — ключевом населенном пункте на днепропетровском направлении. Используя туман как прикрытие, российские войска на бронетехнике ворвались в южную и восточную части поселка, а десантники на БМП продвинулись до центра и закрепились на значительной территории, передают военкоры «Русской весны».

По их словам, успех наступления подтверждают даже украинские источники. В своих сообщениях противник признает, что российские бойцы рассредоточились по большей части Новопавловки, заняли позиции вдоль улицы Мостовой и продолжают поиск слабых мест в обороне ВСУ. Украинская сторона пытается остановить продвижение российских войск массированными обстрелами, однако наши подразделения продолжают укреплять свои позиции в населенном пункте.

Покровское направление

Также успешно развивается наступление в районе Доброполья, где украинская сторона ранее заявляла о создании «котла» для российских подразделений. Вопреки этим сообщениям, ВС РФ продолжает планомерно зачищать кварталы поселка Шахово.

Солдатам также удалось взять под контроль восточную часть населенного пункта и закрепиться на левом берегу реки Казенный Торец, сообщают военкоры. В ходе боев была освобождена Владимировка, откуда российские войска вышли на подступы к Шахово.

Особую эффективность, отмечают специалисты, показывают операторы дронов-камикадзе 68-го разведывательного батальона. Им удалось нанести точный удар по пункту базирования ВСУ в Шахово, что значительно ослабило оборону противника. Продолжающееся продвижение российских войск в этом районе опровергает украинские заявления о якобы успешном контрнаступлении, обращают внимание журналисты.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении российские подразделения продолжают наступление, добиваясь продвижения вглубь украинской обороны. В районе Масляковки войска ведут бои за улучшение позиций, одновременно развивая наступление в сторону важной автомобильной трассы Лиман–Закотное. На отдельных участках подразделениям удалось выйти к берегам Северского Донца, что создает благоприятные условия для дальнейшего маневра.

Также набирает обороты наступление от Шандриголова в направлении Александровки, сообщает военкор Евгений Лисицын. По его словам, особое значение имеют бои за контроль над дорогой Редкодуб–Коровий Яр — этот путь играет ключевую роль в системе снабжения ВСУ в данном районе.

Купянское направление

На купянском направлении ВС РФ укрепляет свои позиции в городе и отражает наступление врага, которое продолжается уже двенадцатые сутки безрезультатно. Активные бои идут за населенный пункт Садовое. Одновременно расширяется плацдарм в районе Двуречанского, а на Хатненском участке зафиксированы успехи.

На запорожском направлении также продолжается наступление армией России. В Степногорске отмечено продвижение войск, тогда как в районе Приморского идут ожесточенные бои, передает информацию военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале. На участках фронта у Малой Токмачки и Новоданиловки сохраняется позиционная линия, где стороны ведут огневое противоборство, стараясь улучшить свои тактические позиции.

Северское направление