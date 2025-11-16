Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Два человека погибли при ДТП с автобуса с рабочими и грузовика с зерном в Белгородской области

В аварии с микроавтобусом в Белгородской области погибли два человека
16 ноября 2025 в 11:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно (архивное фото)

Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Белгородской области произошла смертельная авария. При столкновении микроавтобуса и грузовика с зерном погибли два человека. Об этом сообщило управление МВД по региону.

ДТП случилось в 7:15 по московскому времени на 153-м километре автомобильной дороги «Белгород — М4 „Дон“», недалеко от населенного пункта Малобыково Красногвардейского района. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший рабочих столкнулся с грузовым автомобилем DAF, перевозившем зерно.

«При встречном разъезде водители не справились с управлением. Оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия», — сказано в сообщении УМВД по Белгородской области в telegram-канале.

Продолжение после рекламы

Согласно предварительной информации, шесть пассажиров автобуса были направлены в медучреждение для проведения обследования. В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники полиции и представители экстренных служб, выясняя все обстоятельства ДТП. Работники Госавтоинспекции осуществляют регулирование движения и организуют безопасный объезд места инцидента.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал