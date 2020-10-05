В Кремле раскрыли, ждать ли новый карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос введения новых ограничений по коронавирусу должны обсуждать в оперштабе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кремле не слышали о планах усилить ограничения по коронавирусу из-за роста числа заболевших. С таким заявлением во время конференц-колла с журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений», — сказал Песков. Он отметил, что рост числа новых зараженных — это повод быть более осторожными. По словам пресс-секретаря президента, вопросы о режиме самоизоляции и возвращении нерабочих дней в стране должны обсуждать не в Кремле, а в правительственном штабе.

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что возможности российской медицины позволяют обойтись без введения самоизоляции. Не исключается, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Россия может опять закрыть границы и сократить число полетов, пишет «Утро.ру». За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...