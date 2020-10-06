Полковник запаса раскрыл, чем опасны для РФ террористы в Карабахе

Конфликт, начавшийся в Карабахе, может продолжиться в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Террористы, устремившиеся в зону конфликта в Нагорном Карабахе, представляют серьезную угрозу не только Армении и Азербайджану, но и России — конфликт может перейти на территорию РФ. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. По его мнению, заявление директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина о переброске террористов является предупреждением о вмешательстве РФ в конфликт.

«Мы имеем дело с тем, что запрещенный во всем мире законодательством терроризм используется [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым в качества оружия в войне против Армении. Это немыслимое преступление, потому что никто и никогда не сможет полностью контролировать террористов. Они зашли в зону конфликта, жертвами будет не только Армения и Азербайджан, но и Россия. Потому что волки хотят жрать — и им все равно, кого резать», — считает Жилин.

По мнению военного эксперта, главное опасение заключается в том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть затяжным. Из-за этого в центр действий будут стягиваться люди со всего мира, чтобы чем-то поживиться. «Мы не можем допустить, чтобы это было у границ РФ. И тем более не можем допустить, чтобы конфликт как-то перешел на нашу территорию — особенно с учетом численности армянской и азербайджанской диаспор на территории РФ. И если наш враг, то есть террористы, инициирует межнациональную вражду — это будет катастрофа для России», — уверен полковник запаса.

Как объяснил Жилин, своим заявлением Нарышкин дал серьезный посыл, прежде всего Алиеву, о том, что РФ может вмешаться в конфликт. «Нарышкин деликатно сказал, что Россия может встать перед выбором, когда ради обеспечения собственной антитеррористической безопасности мы будем вынуждены действовать в боевом отношении так, как мы действуем в Сирии. И раз уж вы прибегли к услугам террористов, то разбираться предстоит по полной программе», — считает эксперт.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что тысячи радикалов с Ближнего Востока перебрасываются в Нагорный Карабах для участия в местном вооруженном конфликте, пишет RNS . Он отметил, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики могут просачиваться в соседние государства.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Армения и Азербайджан ведут активные боевые действия и не реагируют на призывы международного сообщества прекратить огонь.