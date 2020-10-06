Инфекционист назвал срок выхода России на второй пик коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в России будет фиксировать еще две-три недели, после чего ситуация должна стабилизироваться. Таким прогнозом с журналистами поделился инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — приводит ТАСС слова собеседника. Тимаков также отметил, что полностью коронавирус никуда не исчезнет. Случая заражения будут регистрироваться и дальше, поскольку ученые еще не выявили сезонность у этого вируса.
Президент России Владимир Путин, как напоминает RT, ранее заявил, что угроза коронавируса в России ещё не отступила. При этом власти страны готовы к любому сценарию развития ситуации. За предыдущие сутки в РФ было выявлено 11 615 случаев COVID-19.
Подписывайтесь на URA.RU в