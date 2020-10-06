06 октября 2020

Инфекционист назвал срок выхода России на второй пик коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, коронавирус
Рост заболеваемости COVID-19 продолжится до конца октября, считает Евгений Тимаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России будет фиксировать еще две-три недели, после чего ситуация должна стабилизироваться. Таким прогнозом с журналистами поделился инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — приводит ТАСС слова собеседника. Тимаков также отметил, что полностью коронавирус никуда не исчезнет. Случая заражения будут регистрироваться и дальше, поскольку ученые еще не выявили сезонность у этого вируса.

Президент России Владимир Путин, как напоминает RT, ранее заявил, что угроза коронавируса в России ещё не отступила. При этом власти страны готовы к любому сценарию развития ситуации. За предыдущие сутки в РФ было выявлено 11 615 случаев COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...