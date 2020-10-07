Мосгорсуд приговорил к 11 годам лишения свободы вора в законе Шалву Озманова, более известного как Кусю. Племянник авторитета Шакро Молодого проведет срок в колонии строгого режима.
Озманова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, а также за занятия положения в преступной иерархии.
«Озманов имеет уголовный статус так называемого вора в законе и занимает высшее положение в преступной иерархии», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову. Кроме того, Озманов получил наказание за то, что в 2014 году выстрелил в ягодицу администратору московской автомойки.
Ранее Озманова уже судили в Краснодаре за незаконное ношение оружия. Мужчина получил два года условно и был освобожден в зале суда.
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