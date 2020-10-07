Племяннику главного авторитета России дали срок. Он стрелял в ягодицу сотруднику автомойки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, криминал, наручники, конвой, задержание, преступление, опг
Шалва Озманов приговорен к 11 годам колонии строго режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Мосгорсуд приговорил к 11 годам лишения свободы вора в законе Шалву Озманова, более известного как Кусю. Племянник авторитета Шакро Молодого проведет срок в колонии строгого режима.

Озманова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, а также за занятия положения в преступной иерархии.

«Озманов имеет уголовный статус так называемого вора в законе и занимает высшее положение в преступной иерархии», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову. Кроме того, Озманов получил наказание за то, что в 2014 году выстрелил в ягодицу администратору московской автомойки.

Ранее Озманова уже судили в Краснодаре за незаконное ношение оружия. Мужчина получил два года условно и был освобожден в зале суда.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...