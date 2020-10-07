На песни Моргенштерна и Элджея могут ввести возрастные ограничения Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина внесла предложение установить возрастной ценз на песни и клипы некоторых рэп-исполнителей. Депутат, в частности, предлагает запретить школьникам слушать музыку Моргенштерна и Элджея.

Предложение возникло в связи с регулярными жалобами от родителей на песни, в которых поется о сексе, запрещенных веществах и чрезмерной трате денег. «Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов», — заявила Вторыгина РИА Новости.

Депутат предложила прекратить радио- и телевещание подобных песен и клипов в дневное время. По мнению Вторыгиной, необходимо ограничить доступ к ним несовершеннолетних в интернете.

Ранее Дима Билан высказывался о современных идеалах и музыке. Тогда певец привел в пример Моргенштерна, который «кричит, что он бог и композитор». По словам поп-исполнителя, раньше никто не говорил о своей идеальности и композиторских навыках, потому что понимал, каковы идеалы и сколько еще нужно до них идти.