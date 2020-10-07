Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

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28 День рождения радиостанции
Михаил Жванецкий оставил сцену из-за возраста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юморист Михаил Жванецкий решил оставить концертную деятельность. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — приводит слова Сташкевича РИА «Новости». Представитель юмориста добавил, что Жванецкий решился на это из-за возраста.

Михаил Жванецкий — российский юморист. Имеет звание народного артиста РФ и лауреат премии президента РФ. В этом году артисту исполнилось 86 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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