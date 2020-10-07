Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Михаил Жванецкий оставил сцену из-за возраста
Юморист Михаил Жванецкий решил оставить концертную деятельность. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — приводит слова Сташкевича РИА «Новости». Представитель юмориста добавил, что Жванецкий решился на это из-за возраста.
Михаил Жванецкий — российский юморист. Имеет звание народного артиста РФ и лауреат премии президента РФ. В этом году артисту исполнилось 86 лет.
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