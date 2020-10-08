Единичные звонки не создают помехи для пилотов во время авиаперелетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Включенные телефоны на борту самолета не создают помехи для пилотов. Миф о вреде мобильников во время авиаперелетов развеяла бортпроводница Рушана на своей странице в TikTok.

«Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи», — объяснила стюардесса. По ее словам, в Европе уже давно не просят переключать телефон на авиарежим.

Ранее сотрудники авиакомпании раскрыли способ, как бесплатно получить больше еды в самолете, передает сайт argumenti.ru. По их словам, помимо блюд на борту воздушного судна обычно есть больший ассортимент напитков, например, горячий шоколад, шампанское или пиво.

Также на одном из форумов работников авиации вскрылись смертельно опасные игры пилотов из США. Оказалось, что некоторые из них заключают пари, флиртуют со стюардессами или играют в шахматы.