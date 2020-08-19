Вскрылись смертельно опасные игры пилотов во время полетов

В самолете пилоты не всегда заняты работой Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Пилоты самолетов из США рассказали, что заключают между собой различные пари и играют в игры во время полетов. Как сообщает Daily Mail, подробностями своих занятий они поделились на форуме работников авиации.

«В некоторых из них лучше не участвовать, так как они по-настоящему опасны», — предупредил гражданский летчик из Айдахо Ян Замволт. По его словам, они спорят, как близко к определенной точке пилот сможет посадить самолет.

Также существует пари на время, как долго пилот сможет не включать дроссельную заслонку при снижении воздушного судна. Летчик предупредил, что эта процедура необходима для контроля скорости и ее игнорирование может привести к плачевным последствиям.

Другие пилоты признались, что во время полета играют в шахматы, спорят, кому удастся добиться расположения стюардессы. Другие следят за пассажирами с помощью камер или вовсе закрывают лобовое стекло самолета из-за солнечного света.

Telegram-канал Aviaincidents написал, что данный материал может вызывать аэрофобию. Представители канала обратились к пилотам, чтобы те поделились своими историями, чтобы успокоить пассажиров или дополнить уже существующую информацию.

Аэрофобия — боязнь полетов на летательных аппаратах. « Федеральное агентство новостей » сообщает, что такие страхи не имеют особых оснований, так как вероятность погибнуть в ДТП куда выше.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.