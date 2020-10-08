Шредер намерен судиться с Bild из-за интервью Навального

В интервью Навальный назвал экс-канцлера Германии «мальчиком на побегушках у Путина» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер собирается подать в суд на газету Bild, которая опубликовала интервью с Алексеем Навальным. Немецкий политик утверждает, что в публикации содержится недостоверная информация.

В недавнем интервью изданию блогер из России прокомментировал заявление Шредера о том, что в ситуации с Навальным нет фактов, а только домыслы. В ответ на это блогер назвал экс-канцлера «мальчиком на побегушках у [президента РФ Владимира] Путина» и заявил, что политик получал от российского лидера «скрытые платежи». «Я понимаю непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild-Zeitung и на сайте bild.de о якобы „скрытых платежах“ неверны. Он сам говорит, что у него нет доказательств этих утверждений. Тем не менее, Bild-Zeitung и bild.de распространили эти заявления, не спросив у меня», — приводит « Коммерсант » заявление Шредера.

Навальному стало плохо в самолете в конце августа, он летел из Томска в Москву. Борт сел в Омске, блогер впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite, где он вышел из комы, передает «Национальная служба новостей». Франция и Германия намерены наказать сотрудников ГРУ за инцидент с блогером. Также Берлин угрожает персональными санкциями против ряда россиян, если Москва не предоставит объяснения по болезни Навального. В Палате депутатов Германии также считают, что сложившаяся ситуация — инсценировка США, передают «Дни.ру».