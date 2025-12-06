Логотип РИА URA.RU
Орбан: сотрудничество с Россией и США открывает лидерство в мировой экономике

07 декабря 2025 в 00:07
Венгрия выступает за экономическое сотрудничество с РФ и США

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Партнерские отношения с Россией и США создают условия для выхода на ведущие позиции в мировой экономике. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Пока другие дрейфуют, мы планируем заранее. Мы взаимодействуем с США и Россией, чтобы обеспечить себе место в послевоенной экономике. Когда санкции будут сняты и мировая экономика вновь откроется, те, кто подготовился заранее, возьмут на себя инициативу», — написал Орбан в соцсети X.

Венгерский премьер в конце ноября посетил Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, напоминает «Национальная служба новостей». После этого Орбан отметил, что «открылась дверь» для крупных сделок с Россией, а детали будут определять профильные компании, а не правительство. По его словам, сейчас Венгрия делает все возможное, чтобы помешать развязать войну между Евросоюзом и РФ, пишет RT.

