Орбан: сотрудничество с Россией и США открывает лидерство в мировой экономике

Венгрия выступает за экономическое сотрудничество с РФ и США Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Партнерские отношения с Россией и США создают условия для выхода на ведущие позиции в мировой экономике. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Пока другие дрейфуют, мы планируем заранее. Мы взаимодействуем с США и Россией, чтобы обеспечить себе место в послевоенной экономике. Когда санкции будут сняты и мировая экономика вновь откроется, те, кто подготовился заранее, возьмут на себя инициативу», — написал Орбан в соцсети X.