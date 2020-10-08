В Москве сотрудников на удаленке обязали предоставлять личные данные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Указ московской мэрии об обязательном сборе персональных данных сотрудников, работающих на удаленке, вынуждает предприятия нарушать закон «О персональных данных». Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

«Я бы сказал [мэрия] не заставляет, а вынуждает нарушать. Работодатель может написать в мэрию, что перевели 30% сотрудников на удаленную работу. И ниже „сообщаем информацию о тех работниках, которые были переведены, и дали согласие на передачу своих персональных данных“. Только с согласия сотрудников, потому что персональные данные принадлежат ему», — объяснил URA.RU экс-глава СПЧ.

«Работодатель, который в данном случае является оператором персональных данных, может ими распоряжаться в том объеме, который предоставил ему владелец персональных данных. Без согласия нельзя. В этом смысле к указу мэра (Сергея Собянина — прим.ред.) претензий нет. Сообщайте эту информацию, но в пределах установленных законом», — сказал Федотов. URА.RU направило запрос в пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Ранее столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что сотрудники, переведенные на удаленный режим работы, должны предоставлять работодателю свои номера телефонов, проездных документов и транспортных средств. Там добавили, что «обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников», пишет RNS.