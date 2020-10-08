Силовик-претендент на пост главы МВД Дагестана сел в тюрьму

Экс-начальник собственной безопасности МВД по Дагестану Магомед Хизриев приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Тверской суд Москвы признал его виновным в покушении на дачу взятки в шесть миллионов долларов.
«Приговором суда Хизриев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ему назначено девять лет лишения свободы», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в суде. Кроме того Хизриев был лишен воинского звания «полковник».
Магомед Хизриев и пятерых его соучастников задержали в июне 2018 года в Москве. В ходе ареста полковник заявил, что его подставили, напоминает телеканал 360. По версии следствия, в 2017 году Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки. По словам посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ.
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