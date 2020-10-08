08 октября 2020

Турция закрыла район в Черном море в связи с испытаниями С-400

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, поле, зрк, цветы, природа, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
В учениях турецкой армии будут принимать участие ЗРК С-400, купленные у России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Турции пройдут испытания приобретенных у России противоракетных комплексов С-400. В связи с этим местные власти закрыли район в Черном море вблизи города Синоп.

«Учебные стрельбы будут проводиться 13—16 октября», — говорится в предупреждении NAVTEX. Отмечается, что этот район уже объявлялся опасным для мореплавателей до 9 октября из-за проведения учебной стрельбы.

Контракт о поставке С-400 был заключен между Анкарой и Москвой три года назад. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что переброска Турцией ЗРК С-400 к Черному морю является демонстрацией силы в отношении Армении, передает агентство Nation News. Другой эксперт Андрей Кошкин в свою очередь отметил, что Турция одержима идеей восстановления Османской империи, поэтому она готова принимать дерзкие шаги ради усиления своего внимания в других регионах, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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