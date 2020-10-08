В Госдуме назвали срок доработки нового КоАП

На доработку проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) уйдет несколько месяцев. Об этом заявил депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке проекта кодекса Дмитрий Вяткин.
По его словам, документ вряд ли будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца этого года. «Работа будет продолжаться несколько месяцев. Я сомневаюсь, что до конца осенней сессии у нас состоится внесение», — цитирует Вяткина ТАСС. Парламентарий добавил, что итоговый вариант может не устроить всех участников процесса, поскольку у них разное видение. Однако усредненный вариант, по его словам, будет доработан в следующем году.
Ранее Минюст решил отказаться от кратного повышения штрафов за административные нарушения. Согласно документу, они останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит 500 рублей вместо действующих 100.
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