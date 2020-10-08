Вакцину РФ от коронавируса за рубежом посчитали ненастоящей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал дождаться настоящей и проверенной вакцины от коронавируса. Так он отреагировал на заявление украинского политика Виктора Медведчука, который привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Не советую очень верить в предвыборные „инициативы“ отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — написал президент Украины в своем блоге. Также Зеленский добавил, что для своей страны будет получать «настоящую вакцину», когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых.
По мнению лидера Украины, Евросоюз поможет стране получить настоящую вакцину, когда она появится, пишет argumenti.ru. При этом ранее сообщалось, что западные страны тревожатся, что этой вакциной заинтересовались уже 14 стран, поскольку препарат может превратиться в «инструмент мягкой силы».
Медведчук ранее сообщил о вакцинации во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам украинского политика, он и его семья поставили прививки во время отдыха в Крыму.
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