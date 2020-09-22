На Западе считают, что Россия использует вакцину в качестве рычагов влияния на международной арене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Западные политики выразили тревогу по поводу того, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» уже заинтересовались 14 стран. Иностранные коллеги считают, что Россия может превратить препарат в «инструмент мягкой силы» и использовать его в качестве экономических и политических рычагов влияния на международной арене, сообщил политический аналитик Владимир Фролов.

«Есть мнение, что вакцина поможет завоевать России сердца и умы незападных стран и повысит ее геополитическое влияние», — приводит слова эксперта News.ru. Сейчас Москва получила запросы на поставку 1,2 млрд доз вакцины от стран Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. Также предварительные соглашения достигнуты с Бразилией, Мексикой, Индией и Саудовской Аравией, уточняет издание Wall Street Journal.

Интерес к «Спутнику V» в развивающихся странах Фролов объясняет тем, что США, Евросоюз, Япония и Великобритания договорились о закупке препарата у западных фармакологических компаний. И развивающимся странам может попросту не хватит вакцины от COVID-19, поэтому они обратились за помощью к России. Кремль этим воспользуется, чтобы стать основным игроком «в глобальной гонке за лекарством» от коронавируса, резюмирует автор материала.

Вакцина от инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе. Ей привились дочь президента России Владимира Путина, российский вице-премьер и еще несколько высокопоставленных политиков. Позже в Минздраве РФ рассказали о побочных эффектах от препарата.