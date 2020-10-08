Умер экс-ректор тюменского государственного университета

Геннадий Куцев возглавлял ТюмГУ более 26 лет Фото: пресс-служба ТюмГУ

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени скончался экс-ректор Тюменского государственного университета Геннадий Куцев. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в медицинских кругах. В ТюмГУ данную информацию подтвердили. Ему было 82 года.

«Геннадий Филлипович умер», — сообщили в пресс-службе ТюмГУ. Как утверждает источник, Геннадий Куцев болел коронавирусом и более недели провел на аппарате искусственного дыхания. «Организм не справился с осложнениями», — отмечает инсайдер.

Геннадий Куцев стал ректором ТюмГУ в 1981. В 1987 году ушел с поста, получил должность замминистра среднего специального и высшего образования РСФСР, затем стал заместителем председателя госкомитета СССР по народному образованию. В 1992 вернулся на должность ректора ТюмГУ и был им до 2007 года. Затем, до 2012 года — президентом вуза, с октября 2012 года стал научным руководителем университета.

Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», медалью К.Д. Ушинского, орденом М.В. Ломоносова, серебряной медалью Питирима Сорокина. Также являлся заслуженным деятелем науки Российской Федерации, почетным доктором общественных наук Вулверхемптонского университета (Великобритания), почетным доктором Даугавпилского университета (Латвия).