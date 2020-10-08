08 октября 2020
07 октября 2020

В Тюмень едут министр РФ и зампредседателя правительства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Татьяна Голикова вместе с Валерием Фальковым уже вылетели в Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

9 октября в Тюмень с рабочей поездкой вылетели заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Визит чиновников связан с реализацией проекта Западно-Сибирского научно-образовательного центра в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правительстве РФ.

«Татьяна Голикова и Валерий Фальков уже вылетели в Тюмень», — отмечает инсайдер агентства. По предварительной информации, в Тюмени министр и представитель правительства совместно с губернатором региона Александром Моором проведут ряд встреч, связанных с запуском НОЦ, а также откроют общеобразовательную школу. Визит делегации подтвердили URA.RU в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Научно-образовательный центр был создан на базе Тюменского государственного университета по поручению президента Владимира Путина. Проект должен объединить в себе научные достижения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что тюменский губернатор Александр Моор и глава ХМАО Наталья Комарова боролись за право стать ключевой фигурой в работе НОЦ. Спор выиграл тюменский губернатор, представивший проект в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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