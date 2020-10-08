В Тюмень едут министр РФ и зампредседателя правительства РФ

9 октября в Тюмень с рабочей поездкой вылетели заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Визит чиновников связан с реализацией проекта Западно-Сибирского научно-образовательного центра в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правительстве РФ.
«Татьяна Голикова и Валерий Фальков уже вылетели в Тюмень», — отмечает инсайдер агентства. По предварительной информации, в Тюмени министр и представитель правительства совместно с губернатором региона Александром Моором проведут ряд встреч, связанных с запуском НОЦ, а также откроют общеобразовательную школу. Визит делегации подтвердили URA.RU в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Научно-образовательный центр был создан на базе Тюменского государственного университета по поручению президента Владимира Путина. Проект должен объединить в себе научные достижения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что тюменский губернатор Александр Моор и глава ХМАО Наталья Комарова боролись за право стать ключевой фигурой в работе НОЦ. Спор выиграл тюменский губернатор, представивший проект в Москве.
Подписывайтесь на URA.RU в