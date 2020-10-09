Кремль допустил ограничения на въезд в регионы из-за коронавируса

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, заплатка на асфальте, город нижние серги, старая дорога
Регионам позволено ограничивать въезд на своих границах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Кремль не имеет претензий к регионам, которые начали ограничивать въезд из-за угрозы коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения со СМИ ответил URA.RU, что о перекрытии движения между субъектами речи не идет.

«Определенные меры контроля по въезжающим вполне допустимы», — ответил на вопрос URA.RU Песков. В середине сентября Власти Башкирии из-за ситуации с коронавирусом ввели ограничения на движение в пяти муниципальных районах — Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском.

Граждане России, которые не проживают в указанных субъектах, а также иностранцы обязаны проезжать их без остановки. С 12 октября на федеральных трассах на границах Орловской области возобновят работу учетно-заградительные посты для проверки въезжающих.

В апреле премьер Михаил Мишустин раскритиковал руководителей регионов, которые из-за угрозы пандемии закрывали административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Также председатель правительства просил субъекты не препятствовать работе служб доставки, не останавливать грузовые машины, и не закрывать пункты выдачи заказов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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