В Тюмени из-за коронавируса нарушена работа с ВИЧ-инфицированными

СПИД-центру пришлось переехать в течение суток Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени из-за размещения в здании Центра СПИД коронавирусного госпиталя нарушена работа с ВИЧ-инфицированными людьми. Из-за экстренного переезда был сорван график лечения пациентов, не работает регистратура учреждения, а врачи в стесненных условиях — одному пришлось вести прием в коридоре. Об этом URA.RU сообщил юрист форума «Объединение людей, живущих с ВИЧ» Александр Ездаков. В центре лечат 13 тыс. пациентов.

«4 октября из департамента поступило устное указание о немедленном освобождении помещения. 5 октября приём пациентов врачи-инфекционисты не вели, не осуществлялся забор крови», — сообщил он. Для получения лекарств пациентам теперь нужно обращаться в два места — Кожвендиспансер на ул. Республики, 5 и психиатрическую больницу на Червишевском тракте. «Многие не понимают, куда ехать, а только получившие подтверждение идут по старому адресу и теряются — помогают сотрудники отдела профилактики, оставшиеся на месте», — передает он.

Активист отмечает, что врачам предоставили в три раза меньше кабинетов, чем было. И утверждает, что 7 октября врач—фтизиатр вёл приём в коридоре. Как сообщает инсайдер агентства в региональном правительстве, разместить моногоспиталь в восьмиэтажном здании Центра СПИД планировали после 15 октября, но из-за роста заражений коронавирусом пришлось сделать это экстренно. «Семь этажей заполнились за три дня, сегодня с восьмого срочно переезжает архив — не хватает мест», — утверждает источник. Оперативно получить ответы от департамента здравоохранения не удалось, направлен официальный запрос. Телефоны центра СПИД не отвечают.