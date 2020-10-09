Собянин обозначил сроки жестких мер по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал россиян терпеливо отнестись к введенным по коронавирусу ограничительным мерам. По его словам, ситуация изменится с началом вакцинации.
«Надо собраться и продержаться ещё несколько месяцев, чтобы избежать коллапса из-за пандемии», — цитирует Собянина telegram-канал «Раньше всех». По словам градоначальника, россиянам нужно потерпеть до начала вакцинации.
Ранее в Москве ввели новые ограничения по коронавирусу. В частности, руководителям компаний рекомендовали перевести своих сотрудников на «удаленку». Кроме того, граждане обязаны соблюдать масочный режим. В противном случае их могут оштрафовать на сумму до 4000 рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в