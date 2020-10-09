СМИ обнаружили странность в ручной клади Марии Певчих

В багаже соратницы Алексея Навального Марии Певчих перед вылетом в Германию отсутствовала бутылка воды, якобы взятая ею из номера блогера. Об этом стало известно после опубликования фотографии багажа Певчих.
«В деле блогера Алексея Навального до сих пор много вопросов. Правоохранительные органы России хотели бы опросить всех, кто окружал блогера в этой поездке», — говорится в программе «Вести. Дежурная часть».
По словам Певчих, после госпитализации блогера из его номера в томской гостинице были вывезены бутылки с водой, на одной из которых позже, якобы, было обнаружено вещество группы «Новичок». Однако ни у Певчих, ни у ее спутника — Георгия Албурова в багаже бутылок найдено не было.
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