Архангельского экс-министра отправили под домашний арест. Его подозревают в развращении школьниц

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Чиновник общался с девочками в соцсетях, а одной отправил ссылку на порноролик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под домашний арест отправили экс-министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Бывшего чиновника подозревают в развращении несовершеннолетних школьниц.

«Следствие ходатайствовало об аресте, суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета. На домашнем аресте 48-летний Гнедышев проведет два месяца.

По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник переписывался в социальных сетях с двумя школьницами, оказывая на них развращающее влияние. Одной из девочек Гнедышев отправил ссылку на видеозапись порнографического содержания, сообщает радио Sputnik. Сейчас следователи опрашивают свидетелей, проводят экспертизы, изучают вещи подозреваемого. Заведено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц).

Чиновника задержали в пятницу. За день до этого Гнедышев написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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