Архангельский замминистра задержан по подозрению в педофилии

В Архангельской области задержали исполняющего обязанности министра образования Юрия Гнедышева. Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
«Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан полицией», — сообщает
Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что чиновник подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. В частности, по версии следствия, он в 2019 году в социальных сетях переписывался с двумя школьницами и отсылал им видеозаписи сексуального характера.
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