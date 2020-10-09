Архангельский замминистра задержан по подозрению в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Поводом для задержания стала вскрывшаяся переписка чиновника с двумя школьницами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Архангельской области задержали исполняющего обязанности министра образования Юрия Гнедышева. Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

«Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан полицией», — сообщает News.ru. По информации агентства, силовики изъяли у чиновника документы и ноутбук.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что чиновник подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. В частности, по версии следствия, он в 2019 году в социальных сетях переписывался с двумя школьницами и отсылал им видеозаписи сексуального характера.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...