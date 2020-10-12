Процесс по делу Вадима Белоусова еще не начался Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Генпрокуратура РФ настаивает на том, чтобы депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову, обвиняемых в получении крупных взяток, судили именно в Челябинске. Надзорное ведомство оспаривает решение Челябинского областного суда, который отказался рассмотреть дело. По этому делу также проходит соратник Белоусовой и Бутаковой — челябинский экс-губернатор Михаил Юревич, но материалы по нему выделены в отдельное производство.

Согласно базе данных, 9 октября Генпрокуратура отправила бумаги во Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Дата рассмотрения апелляции еще не назначена. URA.RU направило запрос в Генпрокуратуру, на момент публикации новости ответ не поступил.

Согласно версии следствия, Юревич, Белоусов и Бутакова получали взятки от представителей сферы дорожного строительства в Челябинской области. Юревич в то время руководил регионом. Сам он в настоящее время проживает за границей и объявлен в розыск. Своей вины Юревич не признает. Белоусов и Бутакова также не признают вины, находятся под подпиской о невыезде. Их представители уголовное дело не комментируют.

Расследование уголовного дела Белоусова и Бутаковой вела Генпрокуратура, материалы были направлены в Челябинский областной суд. В Челябинске дело рассматривать не стали, сославшись на то, что, по версии следствия, значительная часть преступлений была совершена на территории Москвы. Было принято решение отправить материалы в Московский городской суд. Сам Белоусов настаивал на том, чтобы суд был именно в Челябинске.