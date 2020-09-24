В Челябинске отказались судить соратников экс-губернатора Юревича

Вадим Белоусов может обжаловать решение Челябинского облсуда Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Челябинский областной суд 25 сентября отказался рассматривать уголовное дело депутата Госдумы РФ, челябинца Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. Материалы переданы в Московский городской суд, сообщили URA.RU в облсуде.

«Дело не подсудно Челябинскому облсуду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва. По версии следствия, именно там с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка суммой более 3 млрд рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Что касается указанной в обвинительном заключении взятки в 89 млн рублей, полученной в Челябинске, она не имеет значения при определении, какой суд должен рассматривать дело.

О рассмотрении дела в Челябинске просил сам Белоусов, добавили в суде. Он может оспорить отказ в судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции. Официальный представитель Белоусова Юлия Бобылева сказала URA.RU, что семья обвиняемого решила не комментировать уголовное дело.

«По версии следствия, Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем и прочими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство входящим в него предприятиям», — пояснили в Генпрокуратуре РФ. Белоусова и Бутакову обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), с них взяли подписку о невыезде. Юревич объявлен в международный розыск и находится за границей.