Блогер Wylsacom: какие смартфоны исчезнут после выхода iPhone 12

Скорый выход линейки iPhone 12 вытеснит с рынка некоторые предыдущие модели смартфонов от Apple. Этим с URA.RU поделился автор одного из самых популярных YouTube-каналов о технике Wylsacom (Валентин Петухов).
«С выходом новых линеек корректируются текущие. Сейчас в продаже iPhone 10 и 11 — к ним больше всего вопросов. По логике, на рынке должен остаться iPhone 10 — он еще очень востребованный и будет хорошо смотреться на фоне iPhone 12. Также должен остаться iPhone SE. А вообще исчезнут с рынка iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max», — ожидает Wylsacom. По его прогнозам, с выходом новых смартфонов, предыдущие модели должны подешеветь в пределах 50 долларов. Тем не менее, на любой бюджет можно будет найти что-то походящее в линейке продукции Apple, добавил блогер.
Презентация iPhone 12 пройдет во вторник, 13 октября. Но, по словам Валентина Петухова, на рынок новые модели поступят с задержкой. «По слухам, где-то с 23 октября поступят в продажу iPhone 12 и iPhone 12 Pro. А маленький iPhone 12и самый напичканный железом iPhone 12 Pro Max поступят в продажу в ноябре.
Wylsacom заключил, что в этом сезоне у iPhone по-прежнему не будет серьезных конкурентов. Самые близкие бренды — Samsung и Xiaomi — рассчитаны на сегмент рынка «ниже среднего». Цены всех версий iPhone 12 были озвучены ранее.
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