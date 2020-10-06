Компания Apple назвала дату презентации новой продукции. Она состоится 13 октября.
Слоган презентации звучит, как Hi Speed. Аналитики предполагают, что на мероприятии представят новый iPhone 12 с возможностями 5G, пишет Reuters.
Ранее сообщалось, что линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями, у каждой из которых также четыре версии, различающиеся объемом памяти. Цены на новые модели будут варьироваться от 51 до 110 тысяч рублей. 15 сентября состоялась традиционная большая презентация Apple, передает телеканал 360. На мероприятии продемонстрировали новые смарт-часы Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также новые модели планшетов iPad Air.
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