Названы цены всех версий iPhone 12

Новые модели обойдутся россиянам в сумму от 51 до 110 тысяч рублей
Стали известны цены на новые модели iPhone 12 серии. Самая дорогая версия смартфона обойдется россиянам в 110 000 рублей.
«Линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями, у каждой из которых также четыре версии, различающиеся объемом памяти», — сообщает портал GSMArena со ссылкой на собственные источники в Apple. По информации издания, таким образом компания хочет охватить более широкий ценовой диапазон.
- Apple iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти на борту обойдется в 51 тысячу рублей. За версию с 128 ГБ придется отдать 55 тысяч, за 256 ГБ — 62 тысячи рублей. Стоимость версии с максимальным объемом памяти в 512 ГБ пока неизвестна.
- Стандартный Apple iPhone 12 стартует с ценника в 59 тысяч рублей за минимальные 64 ГБ. Следующая комплектация со 128 ГБ памяти обойдется уже в 62 тысячи рублей. 256 ГБ — 70 тысяч. Стоимость стандартной модели объемом в 512 ГБ памяти также на данный момент неизвестна.
- Стоимость Apple iPhone 12 Pro с минимальным объемом памяти в 64 ГБ пока неизвестна. Цена на версию с 128 ГБ составляет 78 тысяч рублей. 256 ГБ обойдутся в 86 тысяч, 512 — в 102 тысячи рублей.
- Apple iPhone 12 Pro Max в комплектации с 64 ГБ также на данный момент не имеет ценника. Версия со 128 ГБ стоит 86 тысяч рублей. Гаджет с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 94 тысячи рублей. А самая «заряженная» версия нового смартфона с 512 ГБ стоит почти 110 тысяч.
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