На каких условиях Белоруссия получит 1 млрд долларов от России

Белоруссия получит кредиты на 10 лет от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и России общей сумой в 1,5 млрд долларов. Соответствующее заявление появилось на сайте Минфина РФ.
«Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долларов из собственных средств», — говорится на сайте. Кроме этого, в 2020 и 2021 году Белоруссия получит кредит в 1 млрд долларов напрямую от России. Кредит выдается на 10 лет.
Кредит нужен республике, чтобы компенсировать дефицит бюджета страны. Также транши позволят сохранить на прежнем уровне финансовые резервы Белоруссии. Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, вредят экономике республики.
Ранее глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов рассказал, что первый транш от России республика получит в октябре 2020 года, передает RT. 14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия получит кредит в 1,5 млрд долларов от РФ.
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