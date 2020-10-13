Мосгорсуд изменил меру пресечения для экс-акционера банка «Югра»

Меру пресечения изменили на запрет совершать определенные действия до 15 января 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста бывшего акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста бывшего главного акционера банка „Югра“ Алексея Хотина, обвиняемого по делу о хищении 7,5 млрд рублей», — пишет ТАСС. Меру пресечения изменили на запрет совершать определенные действия до 15 января 2021 года. Такая же мера пресечения избрана в отношении бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-председателя правления Дмитрия Шиляева.

Как писало URA.RU, бывшего главного акционера банка «Югра» задержали в апреле 2019 года. Им предъявлено обвинение в растрате 7, 5 млрд и 283 млрд рублей средств организации. Частный банк «Югра» был основан в Мегионе (ХМАО) в 1990 году. Филиалы организации работали во всех регионах Уральского федерального округа и в Москве. В 2017 году у банка отобрали лицензию, а затем признали банкротом.