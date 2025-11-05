Боксер Тамоян бесплатно тренирует бойцов СВО в Кургане: на что живет спортсмен, об этом он рассказал URA.RU

Боксер из Кургана Вазир Тамоян рассказал, почему все его ученики занимаются без послаблений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вазир Тамоян известен, как первый профессиональный боксер в Курганской области. Уже год он тренирует мужчин, женщин и детей, включая участников СВО. Все занимаются по профессиональной программе. Его ученики — это личности с разными судьбами, для них спорт — возможность поверить в себя и реализоваться. Сам Вазир зарабатывает сейчас деньги семейным ремеслом — он ремонтирует обувь. Корреспонденту URA.RU Вазир рассказал обо всех изменениях в жизни, в том числе личной.

— Вазир, расскажи подробнее о том, что значит для тебя быть первым профессиональным боксером в Курганской области? Как это повлияло на твою карьеру?

Вазир Тамоян - первый профессиональный боксер в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для меня это большой этап в жизни и карьере. Я стал первым профессиональным боксером Зауралья в 2014 году, когда начал выступать на профессиональном ринге и зарабатывать первые трофеи. В то время это было очень непросто, потому что профессиональный бокс только начинал развиваться в нашем регионе. Конечно, лавры первопроходца были и это было заметно. Льстило большое внимание со стороны противоположного пола, это было заметно. Сейчас профессиональных боксеров в Курганской области намного больше, что радует, ведь это развитие спорта в целом.

— Какие у тебя сейчас спортивные регалии? Чем можешь гордиться?

У меня звание мастера спорта России, полученное после побед на всероссийских и уральских турнирах, в том числе я дважды становился чемпионом Уральского федерального округа. Сегодня я активно выступаю и тренирую молодых спортсменов — моих учеников, которые участвуют в профессиональных поединках и региональных соревнованиях. Недавно я выиграл бой нокаутом в Москве — это было непросто, соперник сменился за неделю, и подготовиться пришлось быстро. Мои спортивные достижения — это не только личные победы, но и успехи ребят, которых я тренирую.

— Расскажи, как появились твои первые ученики и чем вы занимаетесь?

У боксера в одной группе занимаются и взрослые и дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самые первые ребята пришли через общественные организации, мы много работали с ветеранами СВО. Для многих из них бокс стал не просто спортом, а способом сохранить боевой дух и вернуться к нормальной жизни. Когда они возвращаются с фронта, их нервная система нестабильна, им нужен адреналин и поддержка, и спорт помогает справиться с этим. Мы создали в нашем зале атмосферу семьи, где каждый чувствует уважение и значимость.





Тренируемся вместе, ценим каждый успех, поддерживаем даже тех, кто занимается с ограничениями здоровья. Например, есть ребята с протезами, без одного глаза. Они сами не покажут, что у них какие-то есть нюансы по здоровью, будут приседать вместе со всеми, хотя нет ноги. Парень, у которого глазной протез мы договорились, что удары будут наноситься по плечам, не по лицу. Все равно адаптируем немного упражнения, чтобы все могли тренироваться безопасно и комфортно.





— А как привлечь самых разных людей — от ветеранов до женщин и подростков?

Женщины приходят по разным причинам: кто-то для самообороны, кто-то для здоровья и поддержания формы, кто-то ради адреналина. Я нацелен на подготовку спортсменов профи, а для тех, кто просто хочет заниматься для себя, есть другие залы с более щадящими программами. Для новичков я всегда узнаю сначала их спортивную подготовку и подстраиваю тренировку. Иногда человек приходит и хочет просто пропотеть, сбросить лишний вес — я честно говорю, что тренировка должна быть результативной. Тренировка может длиться и три часа, если человек заинтересован и готов учиться, потому что в боксе много сложных технических элементов.





Курганский боксер мечтает весь свой профессиональный опыт передать ученикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Часто говорят, что у тебя пронизывающий и серьезный взгляд на ринге — это профессионализм или что-то иное?

Думаю, это отражение моего отношения к спорту и честности. Я воспринимаю боксерскую тренировку не как формальность, а как серьезный процесс достижения цели. Для меня важно видеть результаты и получать удовольствие от тренировок.

— Как у тебя получается работать с детьми из детских домов и центров, которые пережили трудности?

С такими ребятами на самом деле проще всего. Они впитывают все, как губка. Им так не хватает человеческого внимания и участия, что они готовы за тобой пойти хоть на край света. Им покажи что-то новое, заинтересуй, и они будут выкладываться и отдавать тебе энергии в тысячу раз больше.





Боксер говорит, что готовит спортсменов экстра-класса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— А с кем тогда сложнее заниматься?

Вот сложнее как раз с теми у кого все есть: семья, друзья в школе и во дворе, компьютер и всевозможные гаджеты. Их сложно удивить и заинтересовать. Но я горжусь теми учениками, которые пришли в зал и сначала не верили в себя как в спортсменов, они не понимали для чего им бокс, но сейчас эти ребята показывают отличные результаты в спорте, становятся сильными и смелыми, настоящими личностями, я ими безумно горжусь. Это и есть та цель к которой я шел — передать свой опыт и помочь ребятам поверить в себя.

В одной группе у Вазира занимаются и взрослые и дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Расскажи о самых гордых моментах, связанных с твоими учениками?

У меня много учеников, которыми я горжусь. Например, Алексей Третьяков — спортсмен, выступающий одновременно и в спортивных бальных танцах, и в боксе. Тимур Мамедов — воспитанный и дисциплинированный парень, который уже обрел успех в профессиональном боксе. Александр Еремин — подросток, которого долго учили выплескивать спортивную злость и желание побеждать. Каждый из них, несмотря на трудности, добивается своих целей и прогрессирует.

— Насколько я знаю, многие у тебя тренируются бесплатно. А как ты зарабатываешь на жизнь?

Я занимаюсь ремонтом обуви — это семейное дело, которому меня научил дед, когда мне было лет девять. Он всю жизнь работал сапожником, и это ремесло стало для меня дополнительным источником дохода. Спорт требует больших вложений, и доходы пока не всегда стабильны, поэтому ремонт обуви помогает обеспечивать себя финансово, занимаясь любимым делом.

— Тебя сегодня сопровождает девушка, кто она?