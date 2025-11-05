Логотип РИА URA.RU
Пермская звезда «Реальных пацанов» представил клип с участием Героя России

05 ноября 2025 в 07:48
Герой России Владислав Головин стал главным актером в новом клипе Владимира Селиванова

Главную роль в клипе исполнил Герой России с позывным «Струна» Владислав Головин

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяк Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», презентовал свой новый клип на песню «Россия». Главную роль в композиции исполнил Герой России Владислав Головин с позывным «Струна», сообщил Селиванов. 

«Мы постарались передать вам чувство, которое живет внутри каждого из нас.Про силу, веру и любовь к своей земле. Главный герой клипа — Герой России с позывным „Струна“, Владислав Головин — настоящий пример мужества», — написал артист в своем telegram-канале, призывая поклонников делиться роликом, чтобы «вайб разлетелся по всей стране».

Головин, в свою очередь, отметил, что принял решение участвовать в съемках практически сразу. «Клип вышел — по-моему очень душевно. Настоящая история о силе любви в нашей стране», — пояснил в своем telegram-канале Герой России и поблагодарил Селиванова за приглашение участвовать в проекте и всю съемочную группу — за созданную атмосферу, которая способствовала вдохновению.

