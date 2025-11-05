Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге ночью заметили вора, осматривающего машины. Фото, видео

05 ноября 2025 в 07:42
Злоумышленник ранее разбивал стекла в машинах

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге заметили мужчину, который ходил ночью с фонариком и осматривал припаркованные машины в центре города. Оо этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Около клубных домов по ночам ходит воришка, приезжает-уезжает на самокате. Одет во все черное, лицо закрыто. Ищет в дорогих машинах чем поживиться», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сняли его у клубного дома на улице Шейкмана.

По словам очевидцев, ранее его замечали за такими же действиями- злоумышленник разбивал стекла дорогих машин и похищал ценные вещи. Свидетели сообщают, что этот мужчина замешан по крайней мере в 20 подобных кражах.

Фото: «Злой Екатеринбург» в Telegram


