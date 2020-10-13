13 октября 2020

У экс-министра Абызова обнаружили новые многомиллионные счета

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Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, абызов михаил, портрет
Суд арестовал российские и кипрские активы Михаила Абызова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

У бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружили новые банковские счета. Многомиллионные активы в разной валюте вскрылись во время расследования уголовного дела в отношении чиновника.

«Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — приводит ТАСС слова собственного источника в силовых структурах. По словам собеседника агентства, обнаружить счета удалось в результате совместных действий оперативных служб. Кроме активов в российском «Совкомбанке», арест наложен и на счета Абызова в кипрских компаниях «Алинор Инвестментс Лимитед», «Беста Холдингс Лимитед» и других.

Ранее Следственный комитет РФ установил причастность Михаила Абызова к легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу, пишет RT. По уголовному делу, возбужденному в отношении экс-министра, установлены новые фигуранты, среди которых бывшие топ-менеджеры крупных российских компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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