У экс-министра Абызова обнаружили новые многомиллионные счета

У бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова обнаружили новые банковские счета. Многомиллионные активы в разной валюте вскрылись во время расследования уголовного дела в отношении чиновника.
«Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — приводит ТАСС слова собственного источника в силовых структурах. По словам собеседника агентства, обнаружить счета удалось в результате совместных действий оперативных служб. Кроме активов в российском «Совкомбанке», арест наложен и на счета Абызова в кипрских компаниях «Алинор Инвестментс Лимитед», «Беста Холдингс Лимитед» и других.
Ранее Следственный комитет РФ установил причастность Михаила Абызова к легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу, пишет RT. По уголовному делу, возбужденному в отношении экс-министра, установлены новые фигуранты, среди которых бывшие топ-менеджеры крупных российских компаний.
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