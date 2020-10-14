Названы критерии, по которым ЕС введет санкции по делу Навального

Евросоюз вводит санкции не против России, а против конкретных людей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Евросоюз введет санкции против россиян, дававших противоречивые комментарии по инциденту с Алексеем Навальным и пытавшихся обвинять в произошедшем его самого. При этом список таких лиц слишком велик, чтобы предсказать, кто попадет под ограничения. Таким мнением с URA.RU поделился исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO, эксперт по политике ЕС Станислав Бышок.

До этого сообщалось, что ЕС введет санкции против тех, кого считает ответственным за инцидент с Навальным. Список из шести человек опубликуют 15 октября. Немецкие СМИ сообщают, что в него могут попасть сотрудники силовых структур и Государственного НИИ органической химии и технологии.

«Гадать, кто будут эти шесть человек, сложно. Много чиновников комментировали ситуацию с Навальным. Очевидно, что это будут люди, дававшие противоречивые показания, говорившие чепуху типа того, что он перепил самогона. Те, кто пытался обвинить самого Навального или же Евросоюз в его отравлении», — спрогнозировал в разговоре с URA.RU Бышок.

Санкции запретят этим лицам въезжать в ЕС и иметь имущество и счета в Европе, рассказал политолог. «ЕС подчеркивает, что вводит санкции не против РФ, а против конкретных людей. Им запретят въезд и заморозят счета. При этом шесть человек — это маленький список, когда мы говорим о глобальных отношениях из-за того, кого считают лидером российской оппозиции. Поэтому список может быть расширен», — отмечает эксперт.

Зеркальный ответ на санкции, который пообещала Россия, будет символическим, отметил Бышок. «Россия показывает, что отвечает и воспринимает санкции против нескольких чиновников, как против себя. Ответ будет символичным, как и санкции ЕС. Однако он не похож на зеркальный — европейские чиновники вряд ли хранят деньги в Сбербанке», — заключил собеседник агентства.